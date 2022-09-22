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Министры ЕС договорились о поставках оружия Украине и новых санкциях против РФ

Анастасия КалатурЧетверг, 22 сентября 2022, 06:08
Министры ЕС договорились о поставках оружия Украине и новых санкциях против РФ
ФОТО: GETTY

Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля

Детали: После брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министры договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен на "более значимые секторы российской экономики" и продолжит нацеливаться на людей, ответственных за агрессивную войну в Украине. Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть формализован.

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Они также договорились об увеличении поставок оружия в Украину. Боррель отказался сообщить дальнейшие подробности о типе санкций или военной поддержки, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер.

Министры иностранных дел 27 стран блока находятся в Нью-Йорке на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.

Темы: ЕСсанкцииоружиеРосcия
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