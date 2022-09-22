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Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в готель і телевежу, 1 людина загинула

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 07:35
Фото Тимошенкf у Telegram

Вранці окупанты вдарили по Запоріжжю, поцілили у готель, інфраструктурні об'єкти, відомо про одного загиблого, ще 5 - поранено.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

Дотримуйтесь правил повітряної тривоги".

Оновлено: Згодом Старух уточнив, що мішенню окупанта знову стали об’єкти інфраструктури. Руйновань зазнали житлові будинки навколо. 

За даними голови ОВА, на 08:55 відомо про одного загиблого. Ще п’ятеро було поранено.

А заступник ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти поцілили у готель в центральному парку.

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Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами.

Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей.

 

Також загарбники влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу.

 

Екстрені служби працюють над усуненням наслідків.

 

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійнаРосія
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