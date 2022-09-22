Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в готель і телевежу, 1 людина загинула

Вранці окупанты вдарили по Запоріжжю, поцілили у готель, інфраструктурні об'єкти, відомо про одного загиблого, ще 5 - поранено.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

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Дотримуйтесь правил повітряної тривоги".

Оновлено: Згодом Старух уточнив, що мішенню окупанта знову стали об’єкти інфраструктури. Руйновань зазнали житлові будинки навколо.

За даними голови ОВА, на 08:55 відомо про одного загиблого. Ще п’ятеро було поранено.

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А заступник ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти поцілили у готель в центральному парку.

Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами.

Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей.

Також загарбники влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу.

Екстрені служби працюють над усуненням наслідків.