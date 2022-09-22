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Россияне ударили по Запорожью: попали в гостиницу и телевышку, 1 человек погиб

"Украинская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 07:35
Россияне ударили по Запорожью: попали в гостиницу и телевышку, 1 человек погиб
Фото Тимошенко в Telegram

Утром оккупанты ударили по Запорожью, попали в гостиницу, инфраструктурные объекты, известно об одном погибшем, еще 5 - ранены.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Старуха: "Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

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Обновлено: Позже Старух уточнил, что мишенью оккупанта снова стали объекты инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые дома вокруг. 

По данным главы ОВА, на 08:55 известно об одном погибшем. Еще пятеро были ранены.

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А заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты попали в отель в центральном парке.

Там существенные разрушения, люди остаются под завалами.

Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей.

 

Также захватчики попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадание и в телебашню.

 

Экстренные службы работают над устранением последствий.

 

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойнаРосcия
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