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Окупанти накрили "Градами" Нікополь, один загиблий – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 вересня 2022, 08:23
Фото: Telegram Резніченка

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли окупантами Нікопольського та Криворізького районів області, є одна загибла людина.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Близько опівночі росіяни накрили "Градами" Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка".

Деталі: У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газогін та лінії електропередач.

 

Також від обстрілів зазнали ушкоджень дві лікарні, школа, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті.

 

Спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали.

У Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники полум’я загасили. Люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнаРосія
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