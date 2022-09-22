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Оккупанты накрыли "Градами" Никополь, один погибший - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 22 сентября 2022, 08:23
Фото: Telegram Резніченко

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах оккупантами Никопольского и Криворожского районов области, есть один погибший человек.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам с 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину".

Детали: В городе изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач.

 

Также от обстрелов получили повреждения две больницы, школа, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллее памяти.

 

Вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Возгорание пожарные уже потушили.

В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели пламя потушили. Люди не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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