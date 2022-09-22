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ЗСУ за добу знищили 400 окупантів та гелікоптер – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 вересня 2022, 09:26
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу захисники знищили 400 російських окупантів, а з початку агресії було вбито 55 510 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2236 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,
  • артилерійських систем – 1341 (+1) од,
  • РСЗВ – 318 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 169 (+1) од,
  • літаків – 253 (+0) од,
  • гелікоптерів – 218 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
  • Крилатих ракет ‒ 240 (+1),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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