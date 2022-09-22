ЗСУ за добу знищили 400 окупантів та гелікоптер – Генштаб
Четвер, 22 вересня 2022, 09:26
За минулу добу захисники знищили 400 російських окупантів, а з початку агресії було вбито 55 510 загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2236 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,
- артилерійських систем – 1341 (+1) од,
- РСЗВ – 318 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 169 (+1) од,
- літаків – 253 (+0) од,
- гелікоптерів – 218 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
- Крилатих ракет ‒ 240 (+1),
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 125 (+0).
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