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ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и вертолет - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 22 сентября 2022, 09:26
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки защитники уничтожили 400 российских оккупантов, а с начала агрессии было убито 55 510 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 55510 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 2236 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 4776 (+28) ед,
  • артиллерийских систем - 1341 (+1) ед,
  • РСЗО - 318 (+0) ед,
  • средств ПВО - 169 (+1) ед,
  • самолетов - 253 (+0) ед,
  • вертолетов - 218 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 941 (+9),
  • Крылатых ракет - 240 (+1),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,
  • специальной техники - 125 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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