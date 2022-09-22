ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и вертолет - Генштаб
Четверг, 22 сентября 2022, 09:26
За минувшие сутки защитники уничтожили 400 российских оккупантов, а с начала агрессии было убито 55 510 захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 55510 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 2236 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 4776 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 1341 (+1) ед,
- РСЗО - 318 (+0) ед,
- средств ПВО - 169 (+1) ед,
- самолетов - 253 (+0) ед,
- вертолетов - 218 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 941 (+9),
- Крылатых ракет - 240 (+1),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,
- специальной техники - 125 (+0).
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