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ЄС почав підготовку восьмого пакету санкцій проти Росії за війну

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 09:29

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Євросоюз починає підготовку восьмого пакету санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України. 

Як повідомляє Reuters, про це він сказав у коментарі ЗМІ після термінової зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів, яку провели у Нью-Йорку паралельно з Генасамблеєю ООН.

Жозеп Боррель зауважив, що рішення президента РФ про часткову мобілізацію та псевдореферендуми на окупованих територіях, як і ядерні погрози, є сигналами паніки й відчаю. "Абсолютно ясно, що Путін намагається знищити Україну… Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проінформував нас про ситуацію, і міністри після цього погодилися доручити своїм командам починати підготовку восьмого пакету санкцій", - сказав Боррель.

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Він не навів деталей, зауваживши лише, що буде йтися про "найбільш відповідні сектори російської економіки" та розширення списку осіб, до яких застосували персональні санкції. 

Міністри також погодилися наростити військову допомогу Україні. 

Наступна зустріч глав МЗС планується у жовтні і пакет санкцій потенційно може бути затверджений на ній. Втім, невідомо, чи встигнуть підготувати його до цього часу. 

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Хоча Боррель висловив переконання, що серед країн-членів буде одностайна підтримка нових заходів, з Будапешта неодноразово лунали заяви проти будь-яких нових санкцій проти Росії, заперечення висловлювала також Австрія. 

Теми: ЄСсанкціїРосія
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