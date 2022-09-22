ЕС начал подготовку восьмого пакета санкций против России за войну
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.
Как сообщает Reuters, об этом он сказал в комментарии СМИ после срочной встречи министров иностранных дел стран-членов, проведенной в Нью-Йорке параллельно с Генассамблеей ООН.
Жозеп Боррель отметил, что решение президента РФ о частичной мобилизации и псевдореферендумах на оккупированных территориях, как и ядерные угрозы, являются сигналами паники и отчаяния. "Совершенно ясно, что Путин пытается уничтожить Украину… Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал нас о ситуации, и министры после этого согласились поручить своим командам начинать подготовку восьмого пакета санкций", - сказал Боррель.
Он не привел деталей, отметив только, что речь будет идти о "наиболее подходящих секторах российской экономики" и расширении списка лиц, к которым применили персональные санкции.
Министры также согласились нарастить военную помощь Украине.
Следующая встреча глав МИДа планируется в октябре и пакет санкций потенциально может быть утвержден на ней. Впрочем, неизвестно, успеют ли его подготовить к этому времени.
Хотя Боррель выразил уверенность, что среди стран-членов будет единогласная поддержка новых мер, из Будапешта неоднократно звучали заявления против любых новых санкций против России, возражения высказывала также Австрия.