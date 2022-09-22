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ЕС начал подготовку восьмого пакета санкций против России за войну

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 09:29

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал в комментарии СМИ после срочной встречи министров иностранных дел стран-членов, проведенной в Нью-Йорке параллельно с Генассамблеей ООН.

Жозеп Боррель отметил, что решение президента РФ о частичной мобилизации и псевдореферендумах на оккупированных территориях, как и ядерные угрозы, являются сигналами паники и отчаяния. "Совершенно ясно, что Путин пытается уничтожить Украину… Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал нас о ситуации, и министры после этого согласились поручить своим командам начинать подготовку восьмого пакета санкций", - сказал Боррель.

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Он не привел деталей, отметив только, что речь будет идти о "наиболее подходящих секторах российской экономики" и расширении списка лиц, к которым применили персональные санкции.

Министры также согласились нарастить военную помощь Украине.

Следующая встреча глав МИДа планируется в октябре и пакет санкций потенциально может быть утвержден на ней. Впрочем, неизвестно, успеют ли его подготовить к этому времени.

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Хотя Боррель выразил уверенность, что среди стран-членов будет единогласная поддержка новых мер, из Будапешта неоднократно звучали заявления против любых новых санкций против России, возражения высказывала также Австрия.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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