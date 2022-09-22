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КНДР заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 09:52

Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії та не планує цього робити.

Про це йдеться у заяві представника Міноборони КНДР, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про "порушення резолюції" РБ ООН, поширюючи "чутки про торгівлю зброєю" між КНДР і Росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до Росії, і ми не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві.

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Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател раніше цього місяця заявив, що Росія "займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні".

Назвавши це "потенційною закупівлею", речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пізніше уточнив, що "немає жодних ознак того, що закупівля була завершена, і, звичайно, жодних ознак того, що ця зброя використовується всередині України".

Сполучені Штати також звинувачують Іран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, що Тегеран заперечує.

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Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Раніше тало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Теми: КНДРРосіязброя
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