КНДР заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию

Северная Корея заявила, что никогда не снабжала оружием или боеприпасами в Россию и не планирует этого делать.

Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны КНДР, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Недавно США и другие вражеские силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - говорится в заявлении.

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Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател ранее в этом месяце заявил, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов в Северной Корее для использования в Украине".

Назвав это "потенциальной закупкой", представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби позже уточнил, что "нет никаких признаков того, что закупка была завершена, и, конечно, никаких признаков того, что это оружие используется внутри Украины".

Соединенные Штаты также обвиняют Иран в поставках беспилотников России для использования в войне в Украине, Тегеран это отрицает.

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Любое соглашение о закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.