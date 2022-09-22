Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КНДР заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 09:52

Северная Корея заявила, что никогда не снабжала оружием или боеприпасами в Россию и не планирует этого делать.

Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны КНДР, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Недавно США и другие вражеские силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - говорится в заявлении.

Реклама:

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател ранее в этом месяце заявил, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов в Северной Корее для использования в Украине".

Назвав это "потенциальной закупкой", представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби позже уточнил, что "нет никаких признаков того, что закупка была завершена, и, конечно, никаких признаков того, что это оружие используется внутри Украины".

Соединенные Штаты также обвиняют Иран в поставках беспилотников России для использования в войне в Украине, Тегеран это отрицает.

ВИДЕО ДНЯ

Любое соглашение о закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Темы: КНДРРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
КНДР
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Госдеп: Россия стремится нарастить военное сотрудничество с КНДР
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: