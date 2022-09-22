Авіація ЗСУ продовжує нищити ППО противника американськими ракетами HARM

Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил завдала потужного вогневого ураження по ворожих позиціях.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Винищувачі продовжують утилізацію російського ППО за допомогою адаптованих до українських літаків американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 "HARM" та прикривають з повітря ударні групи штурмової і бомбардувальної авіації.

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Здійснено понад 15 групових авіаударів по рашистах на різних напрямках".

Деталі: Повідомляється, що в результаті авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів. Протирадіолокаційними ракетами "HARM" уражено близько 10-ти позицій ППО противника.

Окрім цього за добу 21 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету "Іскандер-К" російських окупаційних військ.