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Авиация ВСУ продолжает уничтожать ПВО противника американскими ракетами HARM

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 10:34
иллюстративное фото

В течение суток 21 сентября авиация Воздушных сил нанесла мощное огневое поражение по вражеским позициям.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Истребители продолжают утилизацию российского ПВО с помощью адаптированных к украинским самолетам американских противорадиолокационных ракет AGM-88 "HARM" и прикрывают с воздуха ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации.

Осуществлено более 15 групповых авиаударов по рашистам на разных направлениях".

Детали: Сообщается, что в результате авиаударов уничтожены вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов. Противорадиолокационными ракетами "HARM" поражено около 10-ти позиций ПВО противника.

Кроме этого за сутки 21 сентября зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили четыре БпЛА оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету "Искандер-К" российских оккупационных войск.

 

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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