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На Харківщині підірвалися на міні комунальники та рятувальник: є загиблий

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 11:30
На Харківщині підірвалися на міні комунальники та рятувальник: є загиблий
Ілюстративне фото з Арміяінформ

Двоє співробітників "Харківобленерго" та один співробітник ДСНС підірвалися на міні у Харківській області. 

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram 

Пряма мова: "Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробітник ДСНС".

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Деталі: За його словами, один з постраждалих загинув, двоє госпіталізовані до лікарні. Синєгубов наголосив, що мінна небезпека залишається дуже високою.

Теми: Харківська областьжертви
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