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На Харьковщине подорвались на мине коммунальщики и спасатель: есть погибший

"Украинская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 11:30
На Харьковщине подорвались на мине коммунальщики и спасатель: есть погибший
Иллюстративное фото из Армияинформ

Двое сотрудников "Харьковоблэнерго" и один сотрудник ГСЧС подорвались на мине в Харьковской области. 

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram 

Прямая речь: "Неподалеку с. Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ подорвались на мине 2 сотрудников "Харьковоблэнерго" и 1 сотрудник ГСЧС".

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Детали: По его словам, один из пострадавших погиб, двое госпитализированы в больницу. Синегубов отметил, что минная опасность остается очень высокой.

Темы: Харьковская областьжертвы
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