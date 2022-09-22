На Харьковщине подорвались на мине коммунальщики и спасатель: есть погибший
Четверг, 22 сентября 2022, 11:30
Двое сотрудников "Харьковоблэнерго" и один сотрудник ГСЧС подорвались на мине в Харьковской области.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Неподалеку с. Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ подорвались на мине 2 сотрудников "Харьковоблэнерго" и 1 сотрудник ГСЧС".
Детали: По его словам, один из пострадавших погиб, двое госпитализированы в больницу. Синегубов отметил, что минная опасность остается очень высокой.
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