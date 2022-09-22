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Генпрокурор: Ми передали Медведчука з української в'язниці у велику тюрму - РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 11:34
Генпрокурор: Ми передали Медведчука з української в'язниці у велику тюрму - РФ
ВІКТОР МЕДВЕДЧУК. ФОТО: GETTY IMAGES

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".

Джерело: Костін у Facebook

Пряма мова: "В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала Медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення Медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія.

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На відміну від держави-терориста, для України життя кожного громадянина — найвища цінність. Українських військовополонених піддають знущанням та тортурам. Або просто вбивають. Теракт в Оленівці це довів всьому світу. Тому кожен обмін не лише повертає свободу, а рятує життя".

Деталі: Костін зазначив, що серед звільнених з полону 215 людей — 10 іноземців-захисників України.

Генпрокурор наголосив, що Україна разом із союзниками працює над обміном "всіх на всіх", а  успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують "обмінний фонд".

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"Ми не залишимо безкарним жоден воєнний злочин РФ. Усі #RussianWarCrimes будуть розслідувані, а злочинці отримають покарання", - запевнив Костін.

Теми: МедведчукОфіс генпрокурораобмінвійна
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