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Генпрокурор: Мы передали Медведчук из украинской тюрьмы в большую тюрьму - РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 11:34
Генпрокурор: Мы передали Медведчук из украинской тюрьмы в большую тюрьму - РФ
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК. ФОТО: GETTY IMAGES

Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь: "В обмен на жизнь и свободу наших защитников Украина отдала Медведчука. Досудебное расследование в отношении него завершено. Показания Медведчука задокументированы. Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия.

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В отличие от государства-террориста, для Украины жизнь каждого гражданина - высшая ценность. Украинских военнопленных подвергают издевательствам и пыткам. Или просто убивают. Теракт в Еленовке это доказал всему миру. Поэтому каждый обмен не только возвращает свободу, а спасает жизни".

Детали: Костин отметил, что среди освобожденных из плена 215 человек - 10 иностранцев-защитников Украины.

Генпрокурор отметил, что Украина вместе с союзниками работает над обменом "всех на всех", а успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают "обменный фонд".

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"Мы не оставим безнаказанным ни одно военное преступление РФ. Все #RussianWarCrimes будут расследованы, а преступники получат наказание", - заверил Костин.

Темы: МедведчукОфис генпрокурораобменвойна
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