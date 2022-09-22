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Повітряну тривогу оголошено по всій Україні

Четвер, 22 вересня 2022, 12:05
Повітряну тривогу оголошено по всій Україні
Карта повітряних тривог

Станом на 12:05 повітряну тривогу оголошено по всій території України, за винятком окупованого Росією півострова Крим. 

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Хвиля повітряних тривог почалася з Запорізької та Дніпропетровської областей об 11:43. 

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Станом на 11:49 повітряну тривогу було оголошено по всій території України, за винятком Рівненської області та окупованого півострова Крим. 

Рівненська область також додалася до переліку о 12:03.

 

У Луганській області повітряна тривога постійно.

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Теми: повітряна тривогавійна
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