Повітряну тривогу оголошено по всій Україні

Станом на 12:05 повітряну тривогу оголошено по всій території України, за винятком окупованого Росією півострова Крим.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Хвиля повітряних тривог почалася з Запорізької та Дніпропетровської областей об 11:43.

Станом на 11:49 повітряну тривогу було оголошено по всій території України, за винятком Рівненської області та окупованого півострова Крим.

Рівненська область також додалася до переліку о 12:03.

У Луганській області повітряна тривога постійно.