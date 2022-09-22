Повітряну тривогу оголошено по всій Україні
Четвер, 22 вересня 2022, 12:05
Станом на 12:05 повітряну тривогу оголошено по всій території України, за винятком окупованого Росією півострова Крим.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Хвиля повітряних тривог почалася з Запорізької та Дніпропетровської областей об 11:43.
Реклама:
Станом на 11:49 повітряну тривогу було оголошено по всій території України, за винятком Рівненської області та окупованого півострова Крим.
Рівненська область також додалася до переліку о 12:03.
У Луганській області повітряна тривога постійно.
ВІДЕО ДНЯ