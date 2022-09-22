Воздушная тревога объявлена по всей Украине

По состоянию на 12:05 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, за исключением оккупированного Россией полуострова Крым.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Волна воздушных тревог началась с Запорожской и Днепропетровской областей в 11:43.

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По состоянию на 11:49 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, за исключением Ровенской области и оккупированного полуострова Крым.

Ровенская область также добавилась в список в 12:03.

В Луганской области воздушная тревога постоянно.