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Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Четверг, 22 сентября 2022, 12:05
Карта повітряних тривог

По состоянию на 12:05 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, за исключением оккупированного Россией полуострова Крым.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Волна воздушных тревог началась с Запорожской и Днепропетровской областей в 11:43.

По состоянию на 11:49 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, за исключением Ровенской области и оккупированного полуострова Крым.

Ровенская область также добавилась в список в 12:03.

 

В Луганской области воздушная тревога постоянно.

Темы: воздушная тревогавойна
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