Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Четверг, 22 сентября 2022, 12:05
По состоянию на 12:05 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, за исключением оккупированного Россией полуострова Крым.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Волна воздушных тревог началась с Запорожской и Днепропетровской областей в 11:43.
По состоянию на 11:49 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, за исключением Ровенской области и оккупированного полуострова Крым.
Ровенская область также добавилась в список в 12:03.
В Луганской области воздушная тревога постоянно.