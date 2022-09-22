Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Четверг, 22 сентября 2022, 12:05
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Карта повітряних тривог

По состоянию на 12:05 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, за исключением оккупированного Россией полуострова Крым.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Волна воздушных тревог началась с Запорожской и Днепропетровской областей в 11:43.

Реклама:

По состоянию на 11:49 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, за исключением Ровенской области и оккупированного полуострова Крым.

Ровенская область также добавилась в список в 12:03.

 

В Луганской области воздушная тревога постоянно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
воздушная тревога
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: