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Окупанти влаштували теракт "під чужим прапором" в Мелітополі – мер

"Українська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 11:58
Окупанти влаштували теракт під чужим прапором в Мелітополі – мер
Центральний ринок Мелітополя, скрін з мапи

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 22 вересня окупанти влаштували теракт на ринку, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в цьому українську владу. 

Джерело: Федоров в Telegram

Пряма мова: "На Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, росіяни вчинили вибух та ліквідували трьох військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо".

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Деталі: За його словами, таким чином окупанти намагаються "зачистити своїх" перед проведенням "референдуму". Федоров додав, що Україна неодмінно деокупує свої території. 

Теми: Мелітопольвибухтеракт
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