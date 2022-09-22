Оккупанты устроили теракт "под чужим флагом" в Мелитополе – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 22 сентября оккупанты устроили теракт на рынке, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в этом украинскую власть.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "На Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, россияне организовали взрыв и ликвидировали трех военных. Информацию о мирных гражданах уточняем".

Детали: По его словам, таким образом оккупанты пытаются "зачистить своих" перед проведением "референдума".

Федоров добавил, что Украина непременно деоккупирует свои территории.