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Оккупанты устроили теракт "под чужим флагом" в Мелитополе – мэр

"Украинская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 11:58
Оккупанты устроили теракт под чужим флагом в Мелитополе – мэр
Центральный рынок Мелитополя, скрин с карты

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 22 сентября оккупанты устроили теракт на рынке, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в этом украинскую власть. 

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "На Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, россияне организовали взрыв и ликвидировали трех военных. Информацию о мирных гражданах уточняем".

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Детали: По его словам, таким образом оккупанты пытаются "зачистить своих" перед проведением "референдума". 

Федоров добавил, что Украина непременно деоккупирует свои территории.

Темы: Мелитопольвзрывтеракт
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