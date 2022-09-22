Представниця Єврокомісії пояснила, якими будуть переговори про вступ України до ЄС

У Єврокомісії пояснили, що так звані переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен крок на наступний етап потребує згоди усіх країн-членів.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів про розширення ЄК Катаріна Матернова.

Процес перемовин про членство вона описує як "марафон з великою кількістю блокпостів", застерігаючи від очікувань, що усе може відбуватися швидко.

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"Їх називають переговорами, але це насправді не переговори. Це – процес запровадження в Україні європейських норм, правил, директив і регуляцій, їхнє перенесення в систему українського законодавства…Кожен подальший крок у цьому процесі, у процесі розширення ЄС, вимагає одностайної згоди усіх держав-членів. І таких кроків у цьому процесі є багато. Тому це, на превеликий жаль, не є спринтом. Це марафон з великою кількістю блокпостів на цій дорозі. І буде багато перепон на шляху, які вам доведеться розчищати", – пояснила Матернова.

Вона також зауважила, що виконання тих семи рекомендацій, які Київ отримав разом зі статусом кандидата, не означає автоматичний початок перемовин – Україні потрібно буде попрацювати над побудовою консенсусу всередині ЄС для запуску переговорів.

Повну версію інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "ЄвроПравди".