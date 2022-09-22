Представительница Еврокомиссии объяснила, какими будут переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Еврокомиссии объяснили, что так называемые переговоры о вступлении в ЕС де-факто являются не переговорами, а процессом адаптации страны-кандидата к европейским правилам, в котором каждый шаг на следующий этап требует согласия всех стран-членов.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕК Катарина Матернова.

Процесс переговоров о членстве она описывает как "марафон с большим количеством блокпостов", предостерегая от ожиданий, что все может происходить быстро.

"Их называют переговорами, но это на самом деле не переговоры. Это - процесс внедрения в Украине европейских норм, правил, директив и регуляций, их перенесение в систему украинского законодательства... Каждый дальнейший шаг в этом процессе, в процессе расширения ЕС, требует единодушного согласия всех государств-членов. И таких шагов в этом процессе много. Поэтому это, к большому сожалению, не является спринтом. Это марафон с большим количеством блокпостов на этой дороге. И будет много препятствий на пути, которые вам придется расчищать", – пояснила Матернова.

Она также отметила, что выполнение тех семи рекомендаций, которые Киев получил вместе со статусом кандидата, не означает автоматическое начало переговоров – Украине нужно будет поработать над построением консенсуса внутри ЕС для запуска переговоров.

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