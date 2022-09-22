Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацгвардійці, полісмени, прикордонники, СБівець "Бурий" - кого вдалося виміняти на Медведчука

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 13:02
Нацгвардійці, полісмени, прикордонники, СБівець Бурий - кого вдалося виміняти на Медведчука
фото СБУ

Серед 215 захисників Маріуполя, яких вдалося повернути з російського полону 21 вересня, - 118 нацгвардійців, 9 прикордонників, 9 поліцейських, спрівробітник СБУ та морські піхотинці.

Джерело: пресслужби НГУ, ДПСУ, поліції, СБУ, пресслужба командування морської піхоти ВМС ЗСУ у коментарі УП

Деталі: Серед 118 гвардійців, які повернулися із полону, зокрема, командування 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії України та окремого загону спеціального призначення "Азов".

Реклама:
 

Дев'ятеро представників поліції Донеччини: керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, кордівець Андрій Лакоза, оперативники поліції Донеччини Святослав Єрмонов, Олександр Родолес, Олександр Тосхопоран, Володимир Траханков, Сергій Хохлов, Андрій Шумаков та керівник сектору управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування  Олександр Скумін.

Серед звільнених прикордонників - начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, а також офіцери цього загону та один штаб-сержант.

ВІДЕО ДНЯ
 

Служба безпеки України повідомляє про звільнення свого співробітника з позивним "Бурий".

"Сьогодні ми повернули співробітника Служби безпеки України, який до останньої хвилини пліч-о-пліч з "Редісом" боронив "Азовсталь". Перед тим як потрапити до ворожого полону, він встиг з дотриманням вимог конспірації передати нам свої шеврони. Для мене велика честь: особисто повернути ці шеврони, як символ вашого повернення до команди Служби безпеки", – привітав бійця т.в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Бурий" працював у 2-му управлінні (з дислокацією в Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Він займався протидією незаконним збройним формуванням так званої "ДНР".

В спецслужбі зазначають, що серед захисників "Азовсталі" були й інші співробітники СБУ. Так, після удару бункерної бомби по одному з бункерів заводу зникли безвісти Василь Богач, колега і наставник "Бурого", та Олександр Супрунов, колишній боєць ЦСО "А" СБУ в Донецькій області. 

Самого ж "Бурого" у квітні було поранено після танкового обстрілу.

У пресслужбі командування морської піхоти ВМС ЗСУ "Україніській правді" уточнили, що в рамках нинішнього обміну вдалося повернути 50 морпіхів із 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського.

Серед них - 40 оборонців "Азовсталі", решта – ті, хто отримав важкі поранення, а також морські піхотинці, які боронили інші райони Маріуполя.

Чому це важливо: Це найбільший обмін військовоплоненими віл початку повномасшттабного вторгнення РФ 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає тривалий процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.

Водночас більше 2 тисяч захисників Маріуполя залишаються в російському полоні.

Теми: обмінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
обмін
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: