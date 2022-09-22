Нацгвардійці, полісмени, прикордонники, СБівець "Бурий" - кого вдалося виміняти на Медведчука

Серед 215 захисників Маріуполя, яких вдалося повернути з російського полону 21 вересня, - 118 нацгвардійців, 9 прикордонників, 9 поліцейських, спрівробітник СБУ та морські піхотинці.

Джерело: пресслужби НГУ, ДПСУ, поліції, СБУ, пресслужба командування морської піхоти ВМС ЗСУ у коментарі УП

Деталі: Серед 118 гвардійців, які повернулися із полону, зокрема, командування 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії України та окремого загону спеціального призначення "Азов".

Реклама:

Дев'ятеро представників поліції Донеччини: керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, кордівець Андрій Лакоза, оперативники поліції Донеччини Святослав Єрмонов, Олександр Родолес, Олександр Тосхопоран, Володимир Траханков, Сергій Хохлов, Андрій Шумаков та керівник сектору управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Олександр Скумін.

Серед звільнених прикордонників - начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, а також офіцери цього загону та один штаб-сержант.

ВІДЕО ДНЯ

Служба безпеки України повідомляє про звільнення свого співробітника з позивним "Бурий".

"Сьогодні ми повернули співробітника Служби безпеки України, який до останньої хвилини пліч-о-пліч з "Редісом" боронив "Азовсталь". Перед тим як потрапити до ворожого полону, він встиг з дотриманням вимог конспірації передати нам свої шеврони. Для мене велика честь: особисто повернути ці шеврони, як символ вашого повернення до команди Служби безпеки", – привітав бійця т.в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Бурий" працював у 2-му управлінні (з дислокацією в Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Він займався протидією незаконним збройним формуванням так званої "ДНР".

В спецслужбі зазначають, що серед захисників "Азовсталі" були й інші співробітники СБУ. Так, після удару бункерної бомби по одному з бункерів заводу зникли безвісти Василь Богач, колега і наставник "Бурого", та Олександр Супрунов, колишній боєць ЦСО "А" СБУ в Донецькій області.

Самого ж "Бурого" у квітні було поранено після танкового обстрілу.

У пресслужбі командування морської піхоти ВМС ЗСУ "Україніській правді" уточнили, що в рамках нинішнього обміну вдалося повернути 50 морпіхів із 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського.

Серед них - 40 оборонців "Азовсталі", решта – ті, хто отримав важкі поранення, а також морські піхотинці, які боронили інші райони Маріуполя.

Чому це важливо: Це найбільший обмін військовоплоненими віл початку повномасшттабного вторгнення РФ 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає тривалий процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.

Водночас більше 2 тисяч захисників Маріуполя залишаються в російському полоні.