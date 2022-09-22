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Нацгвардейцы, полицейские, пограничники, СБУшник "Бурый" - кого удалось выменять на Медведчука

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 13:02
Нацгвардейцы, полицейские, пограничники, СБУшник Бурый - кого удалось выменять на Медведчука
фото СБУ

Среди 215 защитников Мариуполя, которых удалось вернуть из российского плена 21 сентября, - 118 нацгвардейцев, 9 пограничников, 9 полицейских, сотрудник СБУ и морские пехотинцы.

Источник: пресс-службы НГУ, ГПСУ, полиции, СБУ, пресс-служба командования морской пехоты ВМС ВСУ в комментарии УП

Детали: Среди 118 гвардейцев, которые вернулись из плена, в частности, командование 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины и отдельного отряда специального назначения "Азов".

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Девять представителей полиции Донетчины: руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, кордовец Андрей Лакоза, оперативники полиции Донетчины Святослав Ермонов, Александр Родолес, Александр Тосхопоран, Владимир Траханков, Сергей Хохлов, Андрей Шумаков и руководитель сектора управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Александр Скумин.

Среди освобожденных пограничников - начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель, а также офицеры этого отряда и один штаб-сержант.

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Служба безопасности Украины сообщает об освобождении своего сотрудника с позывным "Бурый".

"Сегодня мы вернули сотрудника Службы безопасности Украины, который до последней минуты бок о бок с "Редисом" защищал "Азовсталь". Перед тем как попасть во вражеский плен, он успел с соблюдением требований конспирации передать нам свои шевроны. Для меня большая честь: лично вернуть эти шевроны, как символ вашего возвращения в команду Службы безопасности", - поздравил бойца и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину "Бурый" работал во 2-м управлении (с дислокацией в Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он занимался противодействием незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР".

В спецслужбе отмечают, что среди защитников "Азовстали" были и другие сотрудники СБУ. Так, после удара бункерной бомбы по одному из бункеров завода пропали без вести Василий Богач, коллега и наставник "Бурого", и Александр Супрунов, бывший боец ЦСО "А" СБУ в Донецкой области.

Сам же "Бурый" в апреле был ранен после танкового обстрела.

В пресс-службе командования морской пехоты ВМС ВСУ "Украинской правде" уточнили, что в рамках нынешнего обмена удалось вернуть 50 морпехов из 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Среди них - 40 защитников "Азовстали", остальные - те, кто получил тяжелые ранения, а также морские пехотинцы, которые защищали другие районы Мариуполя.

Почему это важно: Это самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Освобожденных защитников и защитниц ждет длительный процесс реабилитации, адаптации, восстановления и лечения.

В то же время более 2 тысяч защитников Мариуполя остаются в российском плену.

Темы: обменвойна
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