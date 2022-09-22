У Гаазі відбулося останнє засідання суду у справі MH17, вироки оголосять у листопаді

У Нідерландах у судовому комплексі поблизу Амстердама відбулося останнє засідання суду в справі збитого у липні 2014 року над Донеччиною літака рейсу MH17.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаус оголосив, що винесення рішення у справі MH17 буде оголошено 17 листопада о 13:30 за місцевим часом щодо всіх чотирьох осіб.

"Суд має намір 17 листопада 2022 року оголосити вирок у справі, якщо не виникнуть якісь непередбачені обставини", - сказав він.

Сьогоднішнє засідання було формальним, воно тривало менше п'яти хвилин. У судовій залі були присутні родичі загиблих, їхні адвокати та захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

У катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів.

Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років.

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Зрештою обвинувачення висунули чотирьом підозрюваним, трьом росіянам і одному українцю: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.