В Гааге прошло последнее заседание суда по делу MH17, приговоры объявят в ноябре

В Нидерландах в судебном комплексе вблизи Амстердама состоялось последнее заседание суда по делу сбитого в июле 2014 года над Донецкой областью самолета рейса MH17.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаус объявил, что вынесение решения по делу MH17 будет объявлено 17 ноября в 13:30 по местному времени по всем четырем лицам.

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"Суд намерен 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу, если не возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства", - сказал он.

Сегодняшнее заседание было формальным, оно длилось менее пяти минут. В судебном зале присутствовали родственники погибших, их адвокаты и защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

В катастрофе самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 человек, находившихся на борту, в том числе 196 граждан Нидерландов.

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Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение лет.

В итоге обвинения предъявили четырем подозреваемым, трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.