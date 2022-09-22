СБУ підозрює відомого київського блогера в образі гідності військових ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про підозру київському блогеру, який знімав для російських ЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, за інформацією УП, мова йде про засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Джерело: пресслужба СБУ, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Зловмисник займався дискредитацією військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Для цього він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону".

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Деталі: За інформацією правоохоронців, під час зйомок він ображав українських захисників, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів. Відео підозрюваний публікував на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі.

СБУ повідомляє, що цей контент широко використовували російські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових "новин" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Зокрема, спецслужби Росії використовували його відео для поширення дезінформації про патріотичні настрої жителів Київської області.

Також підозрюваний публічно ображав українських волонтерів і вимагав в них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку Сил оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання блогера. Йому повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) КК України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.