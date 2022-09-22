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СБУ подозревает известного киевского блоггера в оскорблении чести военных ВСУ

"Украинская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 13:14
СБУ подозревает известного киевского блоггера в оскорблении чести военных ВСУ
Вручение подозрения Владу Антонову, фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении киевскому блогеру, который снимал для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, по информации УП, речь идет об основателе портала dtp.kiev.ua Владиславе Антонове. 

Источник: пресс-служба СБУ, источники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Злоумышленник занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. Для этого он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона". 

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Детали: По информации правоохранителей, во время съемок он оскорблял украинских защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей. Видео подозреваемый публиковал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети. 

 

СБУ сообщает, что его контент широко использовали российские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей" по общественно-политической ситуации в Украине. В частности, спецслужбы России использовали видео блогера для распространения дезинформации о патриотических настроениях жителей Киевской области. 

Также подозреваемый публично оскорблял украинских волонтеров и требовал у них деньги за обнародование публикаций в поддержку Сил обороны.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства блогера. Ему сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. 

 

Темы: СБУинтернетКиев
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