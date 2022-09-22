Захисники відбили атаки ворога на Луганщині і знищили низку ворожих цілей на Херсонщині – ОВА

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка на Луганщині, а також завдали ударів по позиціях і складах окупантів на Луганщині і Херсонщині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 22 вересня

Деталі: Луганщина: за минулу добу підрозділи українських військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка. Авіація Сил оборони завдала удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

У Сватівському районі, аби без свідків приховати інженерне обладнання, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Куземівка.

На тимчасово окупованих територіях України військово-політичне керівництво РФ також оголосило часткову мобілізацію.

Запорізька область: зранку 22 вересня було три "прильоти" в Запоріжжя. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомляли, що вранці окупанти вдарили по Запоріжжю, поцілили у готель, інфраструктурні об'єкти, відомо про одного загиблого, ще 5 – поранено.

ВІДЕО ДНЯ

Сумщина: протягом дня 21 вересня росіяни обстрілювали 3 прикордонні громади – Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 "приходів" та 3 кулеметні черги. Увечері 21 вересня по околиці села Атинське ворог вів мінометний обстріл (15 "приходів"). Від розривів снарядів загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату та поруч пошкоджено будівлі. Середино-Будська громада: із артилерії російські армійці обстріляли околиці Середино-Буди (13 "приходів"). Пошкоджена підстанція та електромережа. На щастя, у всіх випадках люди не постраждали.

Дніпропетровщина: ворог знову атакував Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі загинула одна людина. У місті пошкоджені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газогони, лінії електропередач, дві лікарні, школа, футбольне поле, кілька адмінбудівель, кілька магазинів, ринок, стели на алеї пам’яті. У Кривому Розу на ранок горіла двоповерхова будівля. Полум’я уже загасили. Ніхто не постраждав.

Харківщина: увечері 21 вересня окупанти з РСЗВ обстріляли Київський район Харкова, зруйновано 7 гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. Постраждалих немає. На території області від ворожих обстрілів страждали Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печенізької дамби. Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранені 5 людей, в тому числі 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий. В Харківському районі одну людину поранено. Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт двоє людей підірвалися на міні, один з них загинув, один отримав поранення.

Донеччина: вночі були обстріли населених пунктів Мар'їнської громади (Мар'їнка, Красногорівка, с.Костянтинівка, с.Максимільянівка). Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюються, обстріли тривають. Був обстріл с. Диліївка Костянтинівської громади. Зранку – два обстріли Авдіївки: з артилерії – центральної частини міста, і з танків – старої частини міста.

Пізно ввечері 21 вересня росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську, влучили у склад промислового підприємства. Часів Яр загарбники обстріляли касетними снарядами. Провели дистанційне мінування. Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу на Донеччині – 5 загиблих, 13 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо ­– зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також внаслідок нічного ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо – без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Зранку 22 вересня в с. Калинівка Воскресенської громади внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа поштового відділення. Без жертв та постраждалих. Вдень 21 вересня та вночі 22 вересня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Вночі та зранку обстрілів зазнали с. Широке та с. Червона Долина Широківської громади, "прильоти" були поза межами населених пунктів. Постраждалих та руйнувань немає. Протягом дня 21 вересня під ворожим обстрілом було с. Полігон Шевченківської громади, смт Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає.

Також росіяни завдали ударів по Куцурубській громаді, ворог вів артилерійські обстріли по прибережній зоні м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа на буксирі. Постраждалих немає.

Також за інформацією ОК "Південь", протягом 21 вересня реактивними снарядами окупанти тричі атакували район Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" в напрямку Парутиного. Без жертв та постраждалих.

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, тривають бойові дії. Під ворожий вогонь потрапили Миролюбівка, Петрівка, Осокорівка, Нововознесенське, Потьомкине та Архангельське. Є руйнування серед цивільної інфраструктури, частина населених пунктів лишаються без води та світла, які неможливо відновити через постійні обстріли.

За інформацією ОК "Південь", в небі над Чарівним, на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25. Українська авіація нанесла 7 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 210 вогневих завдань. Зокрема уражено пункт управління ворожим військом в Бериславському районі, осередки сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, Дар'ївський міст та понтонну переправу біля Нової Каховки.

Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Продовжується систематичне викрадення людей в окупованих населених пунктах області, захоплення приміщень. Згідно з наказом так званого "міністра освіти і науки Херсонської області", у зв’язку з планами окупантів щодо референдуму, у навчальних закладах оголошені канікули з 22 по 28 вересня.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Чернігівській та Житомирській областях.