Защитники отбили атаки врага на Луганщине и уничтожили ряд вражеских целей на Херсонщине – ОВА

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка на Луганщине, а также нанесли удары по позициям и складам оккупантов на Луганщине и Херсонщине.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 22 сентября

Детали: Луганщина: за минувшие сутки подразделения украинских войск отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка. Авиация Сил обороны нанесла удары по вражеским позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

В Сватовском районе, чтобы без свидетелей скрыть инженерное оборудование, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Куземовка.

На временно оккупированных территориях Украины военно-политическое руководство РФ также объявило частичную мобилизацию.

Запорожская область: утром 22 сентября было три "прилета" в Запорожье. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух и заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко сообщали, что утром оккупанты ударили по Запорожью, попали в отель, инфраструктурные объекты, известно об одном погибшем, еще 5 – ранены.

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Сумщина: в течение дня 21 сентября россияне обстреливали 3 пограничные общины – Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую. Всего зафиксировали 38 "приходов" и 3 пулеметные очереди. Вечером 21 сентября по окраине села Атинское враг вел минометный обстрел (15 "приходов"). От разрывов снарядов загорелся склад Атинского психоневрологического интерната и рядом повреждены здания. Середино-Будская община: из артиллерии российские армейцы обстреляли окрестности Середина-Буды (13 "приходов"). Повреждена подстанция и электросеть. К счастью, во всех случаях люди не пострадали.

Днепропетровщина: враг снова атаковал Никопольский и Криворожский районы. В Никополе погиб один человек. В городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопроводы, линии электропередач, две больницы, школа, футбольное поле, несколько админзданий, несколько магазинов, рынок, стелы на аллее памяти. В Кривом Роге на утро горело двухэтажное здание. Огонь уже потушили. Никто не пострадал.

Харьковщина: вечером 21 сентября оккупанты из РСЗО обстреляли Киевский район Харькова, разрушено 7 гаражей на территории гаражного кооператива. Произошел пожар. Пострадавших нет. На территории области от вражеских обстрелов страдали Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе в результате ракетного удара поврежден верхний шлюз Печенежской дамбы. Ситуация на объекте под контролем, угрозы прорыва дамбы нет.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранены 5 человек, в том числе 13-летний мальчик. Его состояние медики оценивают, как тяжелое. В Харьковском районе один человек ранен. Неподалеку с. Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ два человека подорвались на мине, один из них погиб, один получил ранения.

Донецкая область: ночью были обстрелы населенных пунктов Марьинской общины (Марьинка, Красногоровка, с.Константиновка, с.Максимильяновка). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, обстрелы продолжаются. Был обстрел с. Дилиевка Константиновской общины. Утром – два обстрела Авдеевки: из артиллерии – центральной части города, и из танков – старой части города.

Поздно вечером 21 сентября россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску, попали в склад промышленного предприятия. Часов Яр захватчики обстреляли кассетными снарядами. Провели дистанционное минирование. Область остается без газа и частично без воды и электричества. За сутки в Донецкой области – 5 погибших, 13 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, в первую очередь – зенитно-ракетными системами С-300. В результате обстрелов повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Также в результате ночного ракетного обстрела возник пожар складского помещения. Предварительно – без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Утром 22 сентября в с. Калиновка Воскресенской общины в результате ракетного обстрела возник пожар почтового отделения. Без жертв и пострадавших. Днем 21 сентября и ночью 22 сентября были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины. Ночью и утром обстрелам подверглись с. Широкое и с. Красная Долина Широковской общины, "прилеты" за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет. В течение дня 21 сентября под вражеским обстрелом было с. Полигон Шевченковской общины, пгт Первомайское Первомайской общины. Пострадавших нет.

Также россияне нанесли удары по Куцурубской общине, враг вел артиллерийские обстрелы по прибрежной зоне г. Очаков Очаковской общины, в результате чего возник пожар на буксире. Пострадавших нет.

Также по информации ОК "Юг", в течение 21 сентября реактивными снарядами оккупанты трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника "Ольвия" в направлении Парутино. Без жертв и пострадавших.

Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, продолжаются боевые действия. Под вражеский огонь попали Миролюбовка, Петровка, Осокоровка, Нововознесенское, Потемкино и Архангельское. Есть разрушения среди гражданской инфраструктуры, часть населенных пунктов остаются без воды и света, которые невозможно восстановить из-за постоянных обстрелов.

По информации ОК "Юг", в небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25. Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 210 огневых задач. В частности, поражен пункт управления вражеским войском в Бериславском районе, сосредоточение сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевский мост и понтонная переправа возле Новой Каховки.

Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Продолжается систематическое похищение людей в оккупированных населенных пунктах области, захват помещений. Согласно приказу так называемого "министра образования и науки Херсонской области", в связи с планами оккупантов относительно референдума, в учебных заведениях объявлены каникулы с 22 по 28 сентября.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.