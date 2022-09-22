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Командувач армії Литви: погрози Путіна варто сприймати серйозно

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 13:49

На думку командувача армії Литви Вальдемараса Рупшиса, ядерні погрози президента РФ Владіміра Путіна варто сприймати серйозно, тому що вже були ситуації, коли за його попередженнями були дії. 

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить LRT.

"Це політична заява - вона лунає від політика, не військового… Але досвід показує, що він (Путін) нерідко блефує, але іноді його "блефування" втілюється у реальність. Коли вони говорили про "денацифікацію України" - це виглядало блефом, але далі вони зайшли й окупували території, і це вже не блеф. Його заяви завжди варто сприймати серйозно. Можна зробити передбачення й припущення, коли можуть бути задіяні якісь заходи, у тому числі застосування зброї масового знищення, про яку ви згадали. Це можливо, тому що російська військова доктрина допускає це за певних обставин. Але Росія - унікальна країна, іноді вони пишуть в доктринах одне, а роблять інше", - зазначив Рупшис. 

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За його словами, після оголошення в Росії часткової мобілізації для Литви ситуація не стала набагато небезпечнішою, хоча сили й перевели у режим підвищеної готовності. 

"Щодо мобілізації, не бачу тут нічого несподіваного. Вже можна бачити, що у російської армії значні проблеми з набором людей, поповненням втрат, доукомплектацією задіяних підрозділів… Росія втрачає раніше захоплені території, вони вже не можуть оборонятися - це факт, їм потрібно більше особового складу", - додав командувач. 

У понеділок наступного тижня збереться Рада державної оборони, щоб обговорити, як рішення РФ про мобілізацію змінило ситуацію і які виклики це створює для Литви. 

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Нагадаємо, президент США Джо Байден у своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН звинуватив Росію в порушенні Статуту Організації та запевнив, що Україна не залишиться без підтримки Вашингтона і союзників.

Прем'єрка Британії Ліз Трасс у своєму виступі заявила, що ядерний шантаж Путіна не спрацює.

Теми: ЛитваПутін
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