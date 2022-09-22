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Командующий армией Литвы: угрозы Путина стоит воспринимать серьезно

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 13:49

По мнению командующего армией Литвы Вальдемараса Рупшиса, ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина стоит воспринимать серьезно, потому что уже были ситуации, когда за его предупреждениями следовали действия. 

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит LRT.

"Это политическое заявление - оно звучит от политика, не военного... Но опыт показывает, что он (Путин) нередко блефует, но иногда его "блеф" воплощается в реальность. Когда они говорили о "денацификации Украины" - это выглядело блефом, но дальше они зашли и оккупировали территории, и это был уже не блеф. Его заявления всегда стоит воспринимать серьезно. Можно делать предсказания и предположения, когда могут быть задействованы какие-то меры, в том числе применение оружия массового уничтожения, о котором вы упомянули. Это возможно, потому что российская военная доктрина допускает это при определенных обстоятельствах. Но Россия - уникальная страна: иногда они пишут в доктринах одно, а делают другое", - отметил Рупшис. 

По его словам, после объявления в России частичной мобилизации для Литвы ситуация не стала намного опаснее, хотя силы и перевели в режим повышенной готовности. 

"Что касается мобилизации, то я не вижу здесь ничего неожиданного. Уже можно видеть, что у российской армии значительные проблемы с набором людей, восполнением потерь, доукомплектацией задействованных подразделений... Россия теряет ранее захваченные территории, они уже не могут обороняться - это факт, им нужно больше личного состава", - добавил командующий. 

В понедельник на следующей неделе соберется Совет государственной обороны, чтобы обсудить, как решение РФ о мобилизации изменило ситуацию и какие вызовы это создает для Литвы. 

Напомним, президент США Джо Байден в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН обвинил Россию в нарушении устава Организации и заверил, что Украина не останется без поддержки Вашингтона и союзников.

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Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении заявила, что ядерный шантаж Путина не сработает.

Темы: ЛитваПутин
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