Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника Yandex

У Фінляндії заарештовано активи, які належать російським бізнесменам Аркадію Воложу, Борису та Аркадію Ротенбергам.

Про це пише Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, нові рішення про арешт фінська влада прийняла в серпні та на початку вересня. Волож і брати Ротенберги перебувають у списку санкцій ЄС.

У Фінляндії заарештовано активи найбільшої російської пошукової компанії "Яндекс" засновником та генеральним директором якої є Волож.

Згідно з серпневим рішенням, "Яндекс" керує транспортною службою Yango у Фінляндії та має центр обробки даних у Мянтсяля, відпрацьоване тепло якого використовується в значній частині виробництва централізованого теплопостачання Мянтсяля.

Навесні Yandex Oy змінила назву на Global DC Oy у Фінляндії. Волож вже залишив посаду генерального директора та місце у раді директорів компанії. Однак це не звільнило його від санкцій.

Ротенберги заарештували акції компанії Långvik Capital та її частки у двох інших компаніях, у тому числі найбільший критий льодовий стадіон країни, раніше відомий як Hartwall Arena, і СПА-готель Långvik в передмісті Гельсінкі.

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Крім Ротенберга, ще один олігарх Геннадій Тимченко володіє значною часткою компанії Helsinki Halli. Його акції вже заарештовано.

Заморожування означає, що активи Långvik Capital не можуть бути передані в заставу, продані або іншим чином вжиті без дозволу судового пристава. Що стосується Ротенбергів, то це тимчасові заходи, які зазвичай передують фактичному рішенню про конфіскацію.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.