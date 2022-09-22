Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex

В Финляндии арестованы активы, принадлежащие российским бизнесменам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам.

Об этом пишет Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, новые решения об аресте финские власти приняли в августе и в начале сентября. Волож и братья Ротенберги находятся в санкционном списке ЕС.

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В Финляндии арестованы активы крупнейшей российской поисковой компании "Яндекс", основателем и генеральным директором которой является Волож.

Согласно августовскому решению, "Яндекс" руководит транспортной службой Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в Мянтсяля, отработанное тепло которого используется в значительной части производства централизованного теплоснабжения Мянтсяля.

Весной Yandex Oy сменила название на Global DC Oy в Финляндии. Волож уже покинул пост генерального директора и место в совете директоров компании. Однако это не освободило его от санкций.

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Ротенберги арестовали акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый ледовый стадион страны, ранее известный как Hartwall Arena, и СПА-отель Långvik в пригороде Хельсинки.

Кроме Ротенберга, еще один олигарх Геннадий Тимченко владеет значительной долей компании Helsinki Halli. Его акции уже арестованы.

Замораживание означает, что активы Långvik Capital не могут быть переданы в залог, проданы или иным образом приняты без разрешения судебного пристава. Что касается Ротенбергов, то это временные меры, которые обычно предшествуют фактическому решению о конфискации.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что правительство страны разработает решение для ограничения въезда туристов из России.