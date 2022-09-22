Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex

Четверг, 22 сентября 2022, 14:04

В Финляндии арестованы активы, принадлежащие российским бизнесменам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам.

Об этом пишет Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, новые решения об аресте финские власти приняли в августе и в начале сентября. Волож и братья Ротенберги находятся в санкционном списке ЕС.

Реклама:

В Финляндии арестованы активы крупнейшей российской поисковой компании "Яндекс", основателем и генеральным директором которой является Волож.

Согласно августовскому решению, "Яндекс" руководит транспортной службой Yango в Финляндии и имеет центр обработки данных в Мянтсяля, отработанное тепло которого используется в значительной части производства централизованного теплоснабжения Мянтсяля.

Весной Yandex Oy сменила название на Global DC Oy в Финляндии. Волож уже покинул пост генерального директора и место в совете директоров компании. Однако это не освободило его от санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Ротенберги арестовали акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый ледовый стадион страны, ранее известный как Hartwall Arena, и СПА-отель Långvik в пригороде Хельсинки.

Кроме Ротенберга, еще один олигарх Геннадий Тимченко владеет значительной долей компании Helsinki Halli. Его акции уже арестованы.

Замораживание означает, что активы Långvik Capital не могут быть переданы в залог, проданы или иным образом приняты без разрешения судебного пристава. Что касается Ротенбергов, то это временные меры, которые обычно предшествуют фактическому решению о конфискации.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что правительство страны разработает решение для ограничения въезда туристов из России.

Темы: Финляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: