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Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ

Ірина БалачукЧетвер, 22 вересня 2022, 14:43
Чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїхати за кордон під час воєнного стану – ДПСУ
Фото ілюстративне з сайту ДПСУ

З 14 вересня виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Демченка: "Раніше, ще в березні, рішенням найвищого військового керівництва України було розглянуто надання можливості продовжити навчання тим студентам, які вже навчалися до 24 лютого, і прикордонники виконували цю норму.

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Проте останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних вишах. Лише протягом липня-серпня ми виявили близько 600 таких документів.

Через це за рішенням найвищого військового керівництва було ухвалено чергове рішення відмовити такій категорії у праві перетину кордону".

Деталі: Демченко уточнив, що це рішення було ухвалене 14 вересня.

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Він нагадав, що чоловікам-українцям від 18 до 60 років загалом обмежений виїзд за межі України.

За словами Демченка, є винятки, прописані в постанові уряду №57, яка передбачає правила перетину кордону громадянами України в період воєнного стану, але категорії студентів серед них немає.

Теми: Прикордонна службавійнакордонмобілізація
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