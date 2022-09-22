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Мужчины-студенты иностранных вузов больше не могут выехать за границу во время военного положения – ГПСУ

Ирина БалачукЧетверг, 22 сентября 2022, 14:43
Фото иллюстративное с сайта ГПСУ

С 14 сентября выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине невозможен.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Демченко: "Ранее, еще в марте, решением высшего военного руководства Украины было рассмотрено предоставление возможности продолжить обучение тем студентам, которые уже учились до 24 февраля, и пограничники выполняли эту норму.

Однако в последнее время мы видим очень много спекуляций, когда массово подделывают документы якобы об обучении в иностранных вузах. Только в течение июля-августа мы обнаружили около 600 таких документов.

Поэтому по решению высшего военного руководства было принято очередное решение отказать такой категории в праве пересечения границы".

Детали: Демченко уточнил, что это решение было принято 14 сентября.

Он напомнил, что мужчинам-украинцам от 18 до 60 лет в целом ограничен выезд за пределы Украины.

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По словам Демченко, есть исключения, прописанные в постановлении правительства №57, которое предусматривает правила пересечения границы гражданами Украины в период военного положения, но категории студентов среди них нет.

Темы: Пограничная службавойнаграницамобилизация
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