Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина хоче збільшити постачання газу зі США

Четвер, 22 вересня 2022, 15:46

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина прагне збільшити закупівлю газу в США та поділитися ним з європейськими сусідами.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США на більш вигідних умовах у майбутній період", - заявив Ердоган групі американських бізнесменів пізно ввечері в середу в Нью-Йорку. 

"Ми готові співпрацювати у постачанні американського СПГ до країн регіону", - додав він.

Туреччина та США шукають способи налагодити відносини, напружені через низку суперечок в останні роки, серед яких - купівля Анкарою російської системи протиракетної оборони. 

Наразі Ердоган вказує на потенціал розширення енергетичних зв'язків, але Туреччина має обмежені можливості для реекспорту газу до Європи.

Туреччина - транзитна країна для постачання азербайджанського газу Трансанатолійським газопроводом, який перетинає Грецію і з'єднується з іншим трубопроводом, що веде до Італії. 

ВІДЕО ДНЯ

Туреччина окремо прокачує газ, який закуповує у різних джерел, включаючи Росію, Азербайджан, Алжир та США, окремими трубопроводами до Греції та Болгарії.

У першому кварталі 2022 року США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини. 

Туреччина щорічно імпортує близько 60 мільярдів кубометрів газу.

Ердоган також закликав Вашингтон скасувати додаткові тарифи на турецьку сталь та алюміній, запроваджені адміністрацією Трампа, та усунути перешкоди для торгівлі зброєю. 

Нагадаємо, під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в п’ятницю президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Владімір Путін домовилися про оплату Анкарою 25% російського газу в рублях.

Домовленість про часткову оплату російського газу Туреччиною російськими рублями було досягнуто Путіним та Ердоганом під час зустрічі в Сочі на початку серпня. Тоді частка розрахунків у рублях не називалася.

Теми: ТуреччинаСШАгаз
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації

Ексгенерал-майора СБУ заочно засудили до 5 років ув’язнення: закликав до повалення влади

Зеленський не пов’язує кінець режиму Путіна з кінцем війни

До багатьох звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури – Буданов

Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN

Тупицький незаконно перетнув кордон на "таксі можливостей" - ОГП

Усі новини...
Туреччина
Ердоган: Обмін полоненими між Росією та Україною наближає закінчення війни
Звільнені командири "Азова" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський
Туреччина засудила "референдуми" на окупованих територіях – "ускладнять дипломатичний процес"
Останні новини
06:55
Зведення Генштабу: Біля Сватового поранили російського генерал-майора
05:49
США і Німеччина баряться з наданням сучасних танків Україні через логістику — Politico
05:01
ISW: Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації
04:11
ОК "Південь": ЗСУ завадили росіянам перекинути колону техніки по Каховському мосту
03:20
Bloomberg: ЄС хоче протягом тижнів домовитись про обмеження цін на російську нафту
02:25
У США виявили шахрайство на понад 45 млрд доларів на програмі допомоги під час пандемії
01:29
Сумська область: Було 130 прильотів від росіян, поранені четверо людей
00:45
Російський військкомат шукатиме місце в “московській теробороні” для айтівця без досвіду служби
00:32
Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ
00:10
доповненоРосіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю
Усі новини...