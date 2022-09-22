Туреччина хоче збільшити постачання газу зі США

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина прагне збільшити закупівлю газу в США та поділитися ним з європейськими сусідами.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США на більш вигідних умовах у майбутній період", - заявив Ердоган групі американських бізнесменів пізно ввечері в середу в Нью-Йорку.

"Ми готові співпрацювати у постачанні американського СПГ до країн регіону", - додав він.

Туреччина та США шукають способи налагодити відносини, напружені через низку суперечок в останні роки, серед яких - купівля Анкарою російської системи протиракетної оборони.

Наразі Ердоган вказує на потенціал розширення енергетичних зв'язків, але Туреччина має обмежені можливості для реекспорту газу до Європи.

Туреччина - транзитна країна для постачання азербайджанського газу Трансанатолійським газопроводом, який перетинає Грецію і з'єднується з іншим трубопроводом, що веде до Італії.

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Туреччина окремо прокачує газ, який закуповує у різних джерел, включаючи Росію, Азербайджан, Алжир та США, окремими трубопроводами до Греції та Болгарії.

У першому кварталі 2022 року США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини.

Туреччина щорічно імпортує близько 60 мільярдів кубометрів газу.

Ердоган також закликав Вашингтон скасувати додаткові тарифи на турецьку сталь та алюміній, запроваджені адміністрацією Трампа, та усунути перешкоди для торгівлі зброєю.

Нагадаємо, під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в п’ятницю президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Владімір Путін домовилися про оплату Анкарою 25% російського газу в рублях.

Домовленість про часткову оплату російського газу Туреччиною російськими рублями було досягнуто Путіним та Ердоганом під час зустрічі в Сочі на початку серпня. Тоді частка розрахунків у рублях не називалася.