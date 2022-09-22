Турция хочет увеличить поставки газа из США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция стремится увеличить закупку газа в США и поделиться им с европейскими соседями.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Мы хотим увеличить поставки газа, который мы покупаем в США на более выгодных условиях в будущий период", - заявил Эрдоган группе американских бизнесменов поздно вечером в среду в Нью-Йорке.

Реклама:

"Мы готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона", - добавил он.

Турция и США ищут способы наладить отношения, напряженные из-за ряда споров в последние годы, среди которых - покупка Анкарой российской системы противоракетной обороны.

Сейчас Эрдоган указывает на потенциал расширения энергетических связей, но Турция имеет ограниченные возможности для реэкспорта газа в Европу.

ВИДЕО ДНЯ

Турция - транзитная страна для поставок азербайджанского газа по Трансанатолийскому газопроводу, который пересекает Грецию и соединяется с другим трубопроводом, ведущим в Италию.

Турция отдельно прокачивает газ, который закупает у различных источников, включая Россию, Азербайджан, Алжир и США, отдельными трубопроводами в Грецию и Болгарию.

В первом квартале 2022 года США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию.

Турция ежегодно импортирует около 60 миллиардов кубометров газа.

Эрдоган также призвал Вашингтон отменить дополнительные тарифы на турецкую сталь и алюминий, введенные администрацией Трампа, и устранить препятствия для торговли оружием.

Напомним, во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в пятницу президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились об оплате Анкарой 25% российского газа в рублях.

Договоренность о частичной оплате российского газа Турцией российскими рублями была достигнута Путиным и Эрдоганом во время встречи в Сочи в начале августа. Тогда доля расчетов в рублях не называлась.