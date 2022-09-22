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Німецький парламент обговорить поставку Україні західних танків і БМП

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 16:52

У німецькому парламенті в четвер обговорять пропозицію найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС про поставку Україні бойових танків і БМП західного виробництва зі складів промисловості.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

На голосування запропоновано документ під назвою "Захищаючи мир і свободу в Європі - рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз". Таким чином ХДС/ХСС хоче "продовжити тиск на уряд, щоб той відмовився від неправильного курсу не надавати все можливе і виправдане для підтримки України".

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Документ закликає негайно надати Україні дозвіл на експорт бойових танків і бронетранспортерів із промислових запасів. Крім того, він містить вимогу, що в Україну має бути доставлене додаткове важке озброєння, "зокрема, бойові броньовані машини та далекобійна артилерія, також із запасів Бундесверу".

Дебати у парламенті можуть продемонструвати тріщини в урядовій коаліції, оскільки багато депутатів від Зелених і Вільних демократів виступають за нарощування військової допомоги Україні.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр оборони Крістіне Ламбрехт дали зрозуміти, що хочуть дотримуватися попередньої лінії в постачанні важкого озброєння.

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За даними уряду, Німеччина схвалила експорт зброї в Україну на суму понад 733 млн євро у період з 1 січня по 19 вересня цього року.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

А за словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Теми: зброяНімеччина
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