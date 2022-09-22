Немецкий парламент обсудит поставку Украине западных танков и БМП

В немецком парламенте в четверг обсудят предложение крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставке Украине боевых танков и БМП западного производства со складов промышленности.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

На голосование предложен документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе - решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас". Таким образом ХДС/ХСС хочет "продолжить давление на правительство, чтобы то отказалось от неправильного курса не предоставлять все возможное и оправданное для поддержки Украины".

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Документ призывает немедленно предоставить Украине разрешение на экспорт боевых танков и бронетранспортеров из промышленных запасов. Кроме того, он содержит требование, что в Украину должно быть доставлено дополнительное тяжелое вооружение, "в частности, боевые бронированные машины и дальнобойная артиллерия, также из запасов Бундесвера".

Дебаты в парламенте могут продемонстрировать трещины в правительственной коалиции, поскольку многие депутаты от Зеленых и Свободных демократов выступают за наращивание военной помощи Украине.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Кристине Ламбрехт дали понять, что хотят придерживаться предыдущей линии в поставках тяжелого вооружения.

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По данным правительства, Германия одобрила экспорт оружия в Украину на сумму более 733 млн евро в период с 1 января по 19 сентября этого года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками.

А по словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единогласное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.