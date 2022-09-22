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Нацгвардієць "умиротворив" Іглою ворожий вертоліт Мі-8

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 17:28
Нацгвардієць умиротворив Іглою ворожий вертоліт Мі-8
ілюстрація НГУ

На Запорізькому напрямку нацгвардієць збив російський гвинтокрил Мі-8 із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "22 вересня військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК "Ігла".

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Наші захисники впевнено продовжують нищити ворога на всіх напрямках та звільняти українські землі".

Деталі: НГУ оприлюднила також відповідне відео.

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Теми: Нацгвардіявійна
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