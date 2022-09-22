Нацгвардеец "умиротворил" Иглой вражеский вертолет Ми-8

На Запорожском направлении нацгвардеец сбил российский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "22 сентября военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".

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Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага на всех направлениях и освобождать украинские земли".

Детали: НГУ обнародовала также соответствующее видео.