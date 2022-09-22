Нацгвардеец "умиротворил" Иглой вражеский вертолет Ми-8
Четверг, 22 сентября 2022, 17:28
На Запорожском направлении нацгвардеец сбил российский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Источник: пресс-служба Нацгвардии
Дословно: "22 сентября военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".
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Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага на всех направлениях и освобождать украинские земли".
Детали: НГУ обнародовала также соответствующее видео.
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