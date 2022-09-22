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На Харківщині за день 8 людей підірвалися на мінах

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 вересня 2022, 18:05
ілюстративне фото МінТОТ

У четвер на деокупованій території в Чугуївському районі Харківщини 8 місцевих мешканців підірвалися на мінах.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "За 22 вересня до чергової частини Чугуївського РУП надійшло декілька повідомлень про те, що 8 жителів Чугуївського району підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе.

Серед постраждалих 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми. Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні".

Деталі: Слідчі Чугуївського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

У поліції закликали мешканців не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Теми: Харківська областьмінуваннявибух
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