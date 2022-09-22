Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине за день 8 человек подорвались на минах

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 18:05
иллюстративное фото МинВОТ

В четверг на деоккупированной территории в Чугуевском районе Харьковщины 8 местных жителей подорвались на минах.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "За 22 сентября в дежурную часть Чугуевского РУП поступило несколько сообщений о том, что 8 жителей Чугуевского района подорвались на минах, которые оккупанты оставили после себя.

Среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, которые получили взрывные травмы. Также полицейский офицер громады обнаружил в поле двух подорванных на мине трактористов. Их доставили в Чугуевскую районную больницу".

Детали: Следователи Чугуевского РУП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В полиции призвали жителей не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Темы: Харьковская областьминированиевзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления мобилизации

Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к 5 годам заключения: призывал к свержению власти

Зеленский не связывает конец режима Путина с концом войны

Ко многим освобожденным пленным применяли очень жестокие пытки – Буданов

Путин все еще отдает приказы генералам, россияне не имеют единства и ищут виновных в поражениях - CNN

Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП

Все новости...
Харьковская область
Харьковщина: Россияне снова ударили по критической инфраструктуре в районе Печенегов
Части жителей Изюма придется эвакуироваться на зиму – горсовет
На Харьковщине подорвались на мине коммунальщики и спасатель: есть погибший
Последние новости
09:19
Обстрелы Донетчины: за сутки россияне убили 7 мирных жителей
09:15
Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе и в Мелитополе
08:38
Оккупанты выпустили почти 30 снарядов по Никополю и Марганцу, есть убитые - Днепропетровская ОВА
08:16
Удары по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура города, есть пострадавшие
07:59
Мелитополь: В первый день псевдореферендума прогремел взрыв
07:45
В Конгрессе призвали Пентагон предоставить Украине новый вид современных беспилотников - СМИ
07:11
ВАКС приговорил экс-нардепа от БПП Сольвара к трем годам заключения
06:55
Сводка Генштаба: Возле Сватово ранили российского генерал-майора
05:49
США и Германия медлят с предоставлением современных танков Украине из-за логистики — Politico
05:01
ISW: Кремль намеренно провел обмен пленными в день объявления мобилизации
Все новости...