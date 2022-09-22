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На Харьковщине за день 8 человек подорвались на минах

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 сентября 2022, 18:05
На Харьковщине за день 8 человек подорвались на минах
иллюстративное фото МинВОТ

В четверг на деоккупированной территории в Чугуевском районе Харьковщины 8 местных жителей подорвались на минах.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "За 22 сентября в дежурную часть Чугуевского РУП поступило несколько сообщений о том, что 8 жителей Чугуевского района подорвались на минах, которые оккупанты оставили после себя.

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Среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, которые получили взрывные травмы. Также полицейский офицер громады обнаружил в поле двух подорванных на мине трактористов. Их доставили в Чугуевскую районную больницу".

Детали: Следователи Чугуевского РУП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В полиции призвали жителей не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.

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Темы: Харьковская областьминированиевзрыв
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