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Міністр оборони Італії вперше зустрівся з Зеленським у Києві

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 18:12
Міністр оборони Італії вперше зустрівся з Зеленським у Києві
Володимир Зеленський і Лоренцо Гуеріні, скріншот відео

Міністр оборони ще чинного уряду Італії Лоренцо Гуеріні в четвер прибув до України, де вперше провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

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"Хотів подякувати прем’єр-міністру Маріо Драгі за постійну підтримку. Дякую вашому уряду. Авжеж, напевно, це найголовніше – хотів подякувати італійському суспільству, вашому народу, який постійно підтримував наш суверенітет, територіальну цілісність і підтримував Україну в цій боротьбі за наше виживання", – сказав Зеленський під час зустрічі.

За словами глави італійського Міноборони, він побував у Гостомелі Київської області, де на власні очі побачив руйнування, які завдала російська армія під час наступу.

У межах візиту до України Лоренцо Гуеріні також має обговорити з українським колегою Олексієм Резніковим зміцнення військової підтримки Києва.

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Для міністра оборони Італії це – перший візит до України.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Італія надала Україні щонайменше чотири пакети військової допомоги, до складу яких входили військова техніка, матеріали й обладнання. Перелік конкретних одиниць засекречений.

Теми: ІталіяЗеленський
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