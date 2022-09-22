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Министр обороны Италии впервые встретился с Зеленским в Киеве

"Европейская правда"Четверг, 22 сентября 2022, 18:12
Министр обороны Италии впервые встретился с Зеленским в Киеве
Владимир Зеленский и Лоренцо Гуэрини, скриншот видео

Министр обороны еще действующего правительства Италии Лоренцо Гуэрини в четверг прибыл в Украину, где впервые провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

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"Хотел поблагодарить премьер-министра Марио Драги за постоянную поддержку. Спасибо вашему правительству. Конечно, наверное, это самое главное - хотел поблагодарить итальянское общество, ваш народ, который постоянно поддерживал наш суверенитет, территориальную целостность и поддерживал Украину в этой борьбе за наше выживание", - сказал Зеленский во время встречи.

По словам главы итальянского Минобороны, он побывал в Гостомеле Киевской области, где воочию увидел разрушения, которые нанесла российская армия во время наступления.

В рамках визита в Украину Лоренцо Гуэрини также должен обсудить с украинским коллегой Алексеем Резниковым укрепление военной поддержки Киева.

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Для министра обороны Италии это - первый визит в Украину.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Италия предоставила Украине по меньшей мере четыре пакета военной помощи, в состав которых входили военная техника, материалы и оборудование. Перечень конкретных единиц засекречен.

Темы: ИталияЗеленский
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