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Путін все ще віддає накази генералам, росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках – CNN

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 18:43
ШОЙГУ И ПУТІН, GETTY IMAGES

Російський президент Володимир Путін все ще віддає вказівки безпосередньо генералам на місцях, а російські військові не мають єдності щодо того як протистояти українським захисникам. 

Джерело: CNN

Деталі: Російські військові розділилися в думках щодо того, як краще протистояти українському успіху на полі бою, згідно з численними джерелами, знайомими з американською розвідкою.

Відзначається, що Москва опинилася в обороні як на сході, так і на півдні України.

За словами двох джерел, знайомих з американською і західною розвідкою, президент Росії Володимир Путін сам віддає вказівки безпосередньо генералам на місцях - дуже незвичайна тактика управління в сучасній армії, яка, за словами цих джерел, натякає на дисфункціональну структуру командування.

Розвідувальні перехоплення зафіксували, як російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям і родичам вдома на те, що рішення приймаються з Москви.

Численні джерела, знайомі з американською розвідкою повідомили, що існують значні розбіжності щодо стратегії, а військові лідери намагаються домовитися про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних ліній.

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Поразки Росії на полі бою і оголошена мобілізація стали причиною розколу і офіційні особи в Москві намагаються знайти винних у різкому повороті долі Росії.

Зокрема, кремлівські чиновники намагаються перекласти провину з Путіна на російських військових.

Американські і західні офіційні особи вважають, що Росія обмежена в своїй здатності дати стратегічно важливу відповідь на контрнаступальні операції України.

Навіть після оголошення часткової мобілізації чиновники скептично ставляться до того, що Росія здатна швидко розгорнути велику кількість військ в Україні.

Росія відповідає на просування України атаками на об'єкти критичної інфраструктури, такі як дамби та електростанції - атаками, які США розглядають як "помсту".

Навіть якщо Москва зможе збільшити кількість своїх солдатів, їй буде важко тренувати, оснащувати і інтегрувати ці війська в існуючі підрозділи. І навіть якщо це вирішить деякі короткострокові проблеми з особовим складом, це, швидше за все, не будуть високоякісні новобранці.

За словами високопосадовця НАТО, "в цілому, Росія зараз перебуває в стані оборони. Україна володіє ініціативою, змушуючи Росію вживати тимчасових заходів просто для того, щоб уникнути подальших втрат".

Теми: ПутінРосіявійна
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