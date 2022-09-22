Путин все еще отдает приказы генералам, россияне не имеют единства и ищут виновных в поражениях - CNN

Российский президент Владимир Путин все еще отдает указания непосредственно генералам на местах, а российские военные не имеют единства относительно того, как противостоять украинским защитникам.

Источник: CNN

Детали: Российские военные разделились во мнениях относительно того, как лучше противостоять украинскому успеху на поле боя, согласно многочисленным источникам, знакомым с американской разведкой.

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Отмечается, что Москва оказалась в обороне как на востоке, так и на юге Украины.

По словам двух источников, знакомых с американской и западной разведкой, президент России Владимир Путин сам отдает указания непосредственно генералам на местах - очень необычная тактика управления в современной армии, которая, по словам этих источников, намекает на дисфункциональную структуру командования.

Разведывательные перехваты зафиксировали, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам дома на то, что решения принимаются из Москвы.

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Многочисленные источники, знакомые с американской разведкой сообщили, что существуют значительные разногласия относительно стратегии, а военные лидеры пытаются договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных линий.

Поражения России на поле боя и объявленная мобилизация стали причиной раскола и официальные лица в Москве пытаются найти виновных в резком повороте судьбы России.

В частности, кремлевские чиновники пытаются переложить вину с Путина на российских военных.

Американские и западные официальные лица считают, что Россия ограничена в своей способности дать стратегически важный ответ на контрнаступательные операции Украины.

Даже после объявления частичной мобилизации чиновники скептически относятся к тому, что Россия способна быстро развернуть большое количество войск в Украине.

Россия отвечает на продвижение Украины атаками на объекты критической инфраструктуры, такие как дамбы и электростанции - атаками, которые США рассматривают как "месть".

Даже если Москва сможет увеличить количество своих солдат, ей будет трудно тренировать, оснащать и интегрировать эти войска в существующие подразделения. И даже если это решит некоторые краткосрочные проблемы с личным составом, это, скорее всего, не будут высококачественные новобранцы.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, "в целом, Россия сейчас находится в состоянии обороны. Украина владеет инициативой, заставляя Россию принимать временные меры просто для того, чтобы избежать дальнейших потерь".