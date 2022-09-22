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Україна і Франція працюють над постачанням нових САУ CAESAR - Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 18:51
Дмитро Кулеба, фото з Facebook

Глава МЗС України після зустрічі з французькою колегою Катрін Колонною у Нью-Йорку повідомив, що дві країни працюють над постачанням нових CAESAR.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"На нашій зустрічі, моя французька колега міністр Колона і я зосередилися на тому, як притягнути Росію до відповідальності за її злочини, і на внеску Франції у відновлення зруйнованих війною регіонів України", - розповів Кулеба.

За його словами, він представив французькій колезі проєкт "Київського безпекового компакту".

"Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR в Україну", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Франція витратить 85 мільйонів євро для заміни 18 самохідних артилерійських установок Caesar, переданих Україні, оскільки після цього її запаси зменшилися на чверть.

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню також заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.

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Теми: ФранціяКулеба Дмитрозброя
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