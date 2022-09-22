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Україна і Франція працюють над постачанням нових САУ CAESAR - Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 22 вересня 2022, 18:51
Україна і Франція працюють над постачанням нових САУ CAESAR - Кулеба
Дмитро Кулеба, фото з Facebook

Глава МЗС України після зустрічі з французькою колегою Катрін Колонною у Нью-Йорку повідомив, що дві країни працюють над постачанням нових CAESAR.

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"На нашій зустрічі, моя французька колега міністр Колона і я зосередилися на тому, як притягнути Росію до відповідальності за її злочини, і на внеску Франції у відновлення зруйнованих війною регіонів України", - розповів Кулеба.

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За його словами, він представив французькій колезі проєкт "Київського безпекового компакту".

"Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR в Україну", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Франція витратить 85 мільйонів євро для заміни 18 самохідних артилерійських установок Caesar, переданих Україні, оскільки після цього її запаси зменшилися на чверть.

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Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню також заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.

Теми: ФранціяКулеба Дмитрозброя
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